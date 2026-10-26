Un joven perdió la vida y otro se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un aparatoso accidente cuando viajaban a bordo de una motocicleta sobre la avenida Pensadores Mexicanos, a la altura del parque México, en la ciudad de Aguascalientes.

La tragedia ocurrió en las inmediaciones de donde anteriormente se encontraba el tiradero municipal, cuando los dos jóvenes circulaban sobre dicha vialidad y, al llegar a una curva, el conductor perdió el control de la motocicleta, presuntamente debido al exceso de velocidad.

La unidad terminó estrellándose violentamente contra el camellón central, lo que provocó que ambos ocupantes salieran proyectados y quedaran tendidos sobre el pavimento.

A consecuencia del fuerte impacto, uno de los motociclistas sufrió lesiones que le arrebataron la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó gravemente herido.

Este último fue trasladado de emergencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado en código rojo, debido a que las lesiones que presenta ponen en riesgo su vida.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y acordonaron el área para preservar la escena del accidente, mientras se solicitaba la intervención del personal de Investigación Pericial.

Finalmente, los especialistas realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.