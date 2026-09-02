Un motociclista de 19 años murió la mañana de este martes tras sufrir un accidente sobre la carretera federal 45 Sur, en el tramo comprendido entre Vista Alegre y el Libramiento Sur.

La víctima fue identificada como Yojan Fabricio Álvarez, quien se dirigía a trabajar a bordo de una motocicleta Italika DM250 amarilla, con placas de Aguascalientes.

El accidente ocurrió aproximadamente a la altura del kilómetro 117+540. Por causas que hasta el momento no han sido determinadas, el joven perdió el control de la motocicleta cuando circulaba hacia el sur y salió proyectado hacia el camellón central.

La motocicleta subió al camellón y recorrió alrededor de 20 metros, mientras que Yojan se impactó contra un señalamiento vial. La fuerza del golpe provocó que la estructura fuera arrancada de su base.

El cuerpo del joven quedó tendido en el lugar, mientras que la motocicleta continuó su trayectoria cerca de 10 metros más antes de detenerse.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio y, al valorar al motociclista, confirmaron que ya no presentaba signos de vida.

Elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la circulación y quedaron a cargo de las diligencias relacionadas con el accidente. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar y trasladó el cuerpo para practicarle los estudios correspondientes.