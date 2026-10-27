Una niña y un adolescente perdieron la vida, mientras que una mujer y otro menor resultaron gravemente heridos, luego de que el automóvil en el que viajaban fuera embestido por el ferrocarril y arrastrado varios metros en el municipio de Pabellón de Arteaga.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este martes 27 de octubre, en el cruce ferroviario de las calles Irrigación e Ignacio Zaragoza, en el fraccionamiento Barrio Carboneras.

Las víctimas viajaban a bordo de un Volkswagen Passat gris, con placas de circulación RKR-6986 del estado de Georgia, Estados Unidos. Presuntamente, la conductora intentó cruzar las vías cuando se aproximaba el tren.

La locomotora impactó el automóvil y lo arrastró varios metros hacia el norte, hasta dejarlo convertido en un amasijo de fierros retorcidos, con sus cuatro ocupantes atrapados en el interior.

Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para liberar a las víctimas. Sin embargo, una niña de entre 10 y 12 años y un adolescente de entre 15 y 16 años ya no contaban con signos vitales.

La conductora y otro menor fueron rescatados con lesiones de gravedad y trasladados en código rojo al Hospital General de Rincón de Romos.

Entre las personas que acudieron a prestar auxilio se encontraba el doctor Álvarez Bravo, quien colaboró en la atención de la emergencia.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el cruce ferroviario, mientras que personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes.

Hasta ese momento, las identidades de las víctimas no habían sido reveladas, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.