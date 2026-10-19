Erika Hernández y Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Jonathan Navarrete Torres, adscrito oficialmente como chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aparece desde 2023 como «apoderado» de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo e indagada por irregularidades en sus contratos.

Corporativo Zeg junto con Cajas Graff, dominan el mercado de materiales electorales, y casualmente también tuvieron como representante legal en el 2023 a Jesús Octavio García González, quien bajo la Presidencia de Taddei se desempeñó, hasta abril pasado, como director de Administración del INE, a pesar del obvio conflicto de interés.

Navarrete Torres posee desde el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de parte de Corporativo Zeg, empresa que fue investigada por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado y a la que junto con otra empresa asociada, Cajas Graff, se le congelaron sus cuentas. También la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las ha indagado por prácticas ilícitas. Y la Cofece les abrió en mayo de 2024 un expediente por prácticas monopólicas.

Zeg y Cajas Graff, tienen a los mismos dueños los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández, y han obtenido contratos con Taddei desde 2021 cuando ella era titular del Instituto electoral en Sonora. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez, en su calidad de secretaria ejecutiva del instituto electoral local dio un contrato por 32 millones de pesos a Zeg. Hernández Gómez fue nombrada por Taddei como titular de la Unidad de Género del INE.

En Chihuahua, Claudia Arlett Espino, entonces presidenta del Instituto Electoral local, asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Tres años después Espino se convirtió en Secretaria Ejecutiva del INE impulsada por Taddei.

Ambas firmas, Zeg y Cajas Graff, aparecieron en el Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio del 2023, dos meses después de que Taddei asumió como presidenta.

De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, el 28 de junio del 2023, en el acta 64225000P0, uno de los representantes de Zeg, Rodolfo Higareda Coen, entregó a Jonathan Navarrete Torres «un poder general para pleitos y cobranzas».

Con ello tenía facultades para ejercer toda clase de derechos y acciones ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, dirigencias civiles, judiciales o administrativas, demandas, amparos, pujas y mejoras para el Corporativo.

La cercanía de Taddei con dichas empresas llegó al punto de contratar a Jonathan como su chofer, a partir del 15 de abril del 2025, según registros oficiales.

Conforme su declaración patrimonial del 30 de junio del 2026, Navarrete percibe un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales, por transportar de «manera segura y eficiente» a la presidenta.

En su Declaración, Navarrete omitió informar que era apoderado para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, y sólo reportó que su trabajo anterior había sido en Mercedes Benz, también como chofer.

Se graduó en la Universidad Tres Culturas con grado de bachillerato, con estudios en Diseño Gráfico.

De finales del 2025 hasta abril de este año, la presidenta era trasladada en una BMW blindada que no pertenecía a la flota vehicular del INE. La funcionaria argumentó que la Chevrolet Captiva proporcionada por el INE a todos sus homólogos, se había descompuesto, por lo que el vehículo en el que se desplazaba era «prestado». Nunca aclaró si el «préstamo» correspondía a la empresa proveedora en la que también laboraban su chofer y el director de Administración del INE.