Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. – Con solo cuatro canciones, Bronco cautivó por completo y de manera sorpresiva la madrugada de ayer al público del Barrio Antiguo, que cantó y bailó sus éxitos durante una breve presentación.

Lupe Esparza llegó con sus inseparables botas y sombrero, acompañado por sus hijos René y José Adán, además de los músicos Arsenio Guajardo y Javier Cantú. El grupo apareció en Tragos Amargos, un bar de música grupera donde los asistentes disfrutaban de una noche de antro.

El legendario Bronco, también conocido como El Gigante de América, irrumpió en el pequeño escenario a la medianoche del viernes para ofrecer una muestra de sus grandes conciertos. El quinteto abrió el miniespectáculo con «Que no quede huella» y continuó con «Nunca voy a olvidarte».

Los espectadores recibieron a los músicos con asombro, emoción, aplausos y gritos, sobre todo cuando vieron a Lupe, de sombrero negro y con su guitarra, apropiarse del micrófono. Con celulares en mano, los asistentes corearon a todo pulmón «Oro», la tercera canción de la velada.

Aunque la agrupación intentó despedirse a escasos 10 minutos de haber comenzado, el público pidió otra canción. Bronco respondió con «Sergio el Bailador», éxito lanzado en 1985 que lo llevó a la fama.

«Siempre soñamos con un día estar en un lugar como este; esta noche decidimos irnos de antro los Broncos, ver a la gente así, cerquita», expresó Lupe.

El grupo abandonó el escenario 15 minutos después de su llegada. La presentación sorpresa y la visita a otro antro de la avenida Eugenio Garza Sada formaron parte de la promoción de los conciertos que Bronco ofrecerá el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en la Arena Monterrey.

Antes de retirarse, Lupe afirmó que recorrer los antros fue una locura y una experiencia distinta, pues sintieron más cerca el calor del público.