Martha Alicia Martínez Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Un grupo de diputadas de Morena bromeó a carcajadas en tribuna cuando una de ellas gritó estar a favor del huachicol fiscal.

En medio de la discusión en el Pleno por la reforma a la Ley Aduanera, la morenista Claudia Rivera Vivanco lanzó varias arengas, una de ellas en contra del huachicol fiscal.

Sin embargo, en lugar de exclamar estar en contra de este delito, el cual consiste en declarar ante aduanas menor cantidad de hidrocarburo que el importado o que es un producto distinto para evitar impuestos, en una de las respuestas se escuchó lo contrario.

Rivera Vivanco, originaria de Puebla, cerró su discurso preguntando primero si los presentes estaban a favor del combate a la corrupción y a la evasión fiscal.

Posteriormente, cuestionó: ¿A favor del huachicol fiscal?.

«¡Sí!», respondió Olga Leticia Chávez, de Nuevo León (círculo verde).

La respuesta provocó las carcajadas de sus correligionarias Rocío López, de Baja California, y Alma Higuera, de Sonora.

«¡No!», corrigió Higuera bromeando durante la sesión.

Al lado de Rivera Vivanco también estuvo apoyando su discurso la morenista Hilda Brown, a quien en 2025 le congelaron sus cuentas bancarias en medio de señalamientos de Estados Unidos por presuntos narconexos.

El siguiente orador, el emecista Erubiel Lorenzo Alonso aseguró que el discurso anterior fue una «confesión de hechos».

«Qué terrible declaración y aceptación de lo que estuvo aquí en su intervención, desde 2018 que llegó Morena al poder, llevan seis titulares, cinco con López Obrador, y uno con el actual Jefe del Ejecutivo, 32 funcionarios en su periodo fueron destituidos y 10 denunciados por la UIF ante la FGR por corrupción y lavado», expresó.

Segundos después y con el argumento de alusiones, Rivera Vivanco reclamó que era el «colmo» que la Oposición reclamara ello.

«Aquellas personas que históricamente desde aquella reforma energética con Peña Nieto, del PRI, que empezó el huachicol fiscal, no quieran combatirlo, veremos su voto que no está reflejado», respondió.

«Que se dejen de habladurías, de inventos, está claro lo que el pueblo de México ha mandatado».