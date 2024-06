Cortesía Europa Press Agencia Reforma

MADRID, España. -A pesar de la seriedad que suele mostrar en sus apariciones públicas, Luis Alfonso de Borbón, Duque de Anjou, tiene un gran sentido del humor.

Y ahora no fue la excepción, al presumir ante las cámaras, durante «La Noche del Disfrute» de los Beef Awards en la plaza de toros de Las Ventas, cuando le preguntaron por los rumores de boda de sus íntimos amigos Paloma Cuevas y Luis Miguel.

«Ya se han casado en Las Vegas», reveló, para sorpresa de todos, incluso de su esposa Margarita Vargas, quien no daba crédito a que su marido hubiese gastado tal broma a la prensa.

«Sí, están casados. Estuvimos nosotros allí también. ¿No visteis las fotos o qué? Ya os mandaré unas fotos si queréis», añadía el bisnieto de Francisco Franco, mientras contenía la risa.

La venezolana entonces salió al paso a aclarar todo.

«¡Mucho sentido del humor! Demasiado. ¿Qué boda? Si no hubo boda», sostuvo Vargas.

Lo que es cierto es que desde hace tiempo han surgido rumores de que Luis Miguel y Paloma llegarán al altar. Nada confirmado por ahora.