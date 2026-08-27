El British Council abrió la convocatoria nacional de Conecta Challenge 2026, un programa de aceleración dirigido a estudios y desarrolladores de videojuegos interesados en fortalecer sus proyectos, ampliar sus oportunidades de mercado y establecer vínculos con integrantes de la industria en México y el Reino Unido.

Isabel Gil Gómez, directora de Cooperación Cultural y Educativa y jefa de Artes del British Council en México, explicó que el programa busca desarrollar capacidades en tecnología e innovación, así como fortalecer el talento especializado dentro de las industrias creativas.

Para 2026 serán seleccionados 25 estudios de todo el país, incluidos aquellos establecidos en Aguascalientes. Los participantes tendrán acceso gratuito a diez clases magistrales impartidas por especialistas mexicanos y británicos, además de mentorías grupales e individuales acordes con las necesidades de cada proyecto.

El programa también contempla espacios de vinculación con empresas editoras, inversionistas y otros actores de la industria, con el propósito de generar contactos y ampliar las posibilidades de crecimiento.

De entre los participantes se seleccionarán cinco estudios, cuyos integrantes viajarán al Reino Unido para realizar actividades en Londres y Manchester, incluidas reuniones con representantes del sector y la participación en una conferencia internacional sobre industrias creativas, innovación digital y videojuegos.

Al finalizar el programa, uno de los 25 estudios recibirá un premio de 500 mil pesos para desarrollar un videojuego enfocado en sensibilizar a los jóvenes sobre la salud mental.

Gil Gómez precisó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto. Entre los requisitos se encuentra contar con experiencia en el desarrollo de videojuegos, ya sea mediante un proyecto en curso o trabajos previos.

Destacó que el programa de aceleración se desarrollará de manera virtual, por lo que la distancia no representa una limitante para los estudios de Aguascalientes.