Brillan Dua y Shakira en Madrid

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MADRID, España. -Shakira invitó ayer a Dua Lipa para acompañarla en el escenario durante su octavo concierto en Madrid donde interpretaron la canción «Antología».

«Para mí es un honor y un lujo cantar esta canción que significa tanto para mí con esta mujer tan admirada y querida en el mundo entero. Y por mí, personalmente, porque me declaro hoy oficialmente su fan. Con ustedes, ¡Dua Lipa!», dijo la colombiana al presentarla.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran, que ya ha superado los 6 millones de espectadores en total, acaba de ser reconocida como Tour of the Year en los American Music Awards 2026 y contó con doce citas, hasta el 11 de octubre, en la capital española.