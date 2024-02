Hace un par de años, justo en la víspera de un viaje, cuando era necesario obtener certificados de vacunación y demostrar, casi al pie del avión, que uno no estaba contagiado de aquel infame virus, del cual prefiero no nombrar, me vi en la necesidad de renovar mi credencial del INE. Fue un trámite expedito y, a decir verdad, satisfactorio. Obtuve una cita en línea, acudí a las oficinas donde fui citado, completé un trámite sencillo, me tomaron fotos, huellas, firma, y me asignaron una fecha de entrega para un par de semanas después. El día acordado, llegué al mismo lugar, esperé unos pocos minutos, no más de diez, recibí mi documento y el asunto quedó resuelto.

Hace unas semanas, me di cuenta de que, tras cumplir diez años, mi pasaporte estaba a punto de expirar en unos meses. Alertado por varias personas, quienes afirmaban que era más fácil conseguir una audiencia papal, me puse manos a la obra y tuve la enorme suerte de poder realizar el trámite en la delegación local de la SRE, ubicada, por lo que entiendo, debido a falta de presupuesto, en un centro comercial que de otra manera sería una covacha desolada, aunque eso ya es tema de otra discusión.

Personas en la misma situación de vencimiento me han contado que, debido a la falta de citas y al volumen de solicitudes, muy superior a la capacidad de atención de la delegación, ya es imposible acudir a las subdelegaciones de ciertos municipios y hay que arriesgarse a realizar el trámite en estados vecinos, con el riesgo que ello conlleva.

Recordé, por curiosidad, que mi primer pasaporte lo obtuve siendo adolescente -no salí del país hasta los doce años, si mal no recuerdo-, precisamente en la delegación de Relaciones de Jalisco, en Guadalajara, a finales de los años setenta. En aquel viaje, aprovechamos también para tramitar el visado estadounidense, que entiendo es otro embrollo por la misma razón: muchos solicitantes y poca capacidad de atención en las oficinas consulares.

La siguiente vez, ya en la víspera de mi primer viaje a Europa, pude tramitar mi documento en la delegación de la SRE, que en aquel entonces se ubicaba en uno de los edificios que había sido notaría de don Darío Cruz. Eran los mismos edificios de donde partían los Ómnibus de México cuando era muy niño, y que fueron demolidos hace no mucho para despejar la vista hacia las paredes del Teatro Morelos.

Era un trámite que se hacía en una mañana, sin cita previa. Recuerdo que mi primer pasaporte expedido aquí tenía una letra y cuatro cifras, lo que generaba sospechas entre los agentes de migración internacionales. Dos veces más, realicé el trámite allí, hasta que, hace una década y ya con cita previa, tuve que hacerlo en las actuales oficinas de la delegación.

En aquella ocasión, el trámite fue relativamente sencillo. Debo admitir que la ayuda de la delegada y la subdelegada, ambas conocidas mías, facilitó las cosas. Tras presentar los documentos y realizar el pago previo, completé el trámite en una hora y, a media mañana, ya tenía mi pasaporte renovado por diez años.

Recordé un texto de Monterroso, sobre una visita a la embajada de Guatemala en la capital para recoger su pasaporte guatemalteco. En él, comentaba lo extraño que le resultaba recibir un pasaporte con diez años de vigencia, cuando nadie le aseguraba vivir la siguiente década.

Tal vez por eso, porque ya tengo una edad y porque no ando sobrado de recursos, solicité mi pasaporte con una vigencia de seis años. Tras pasar en la delegación, donde no hay más que hacer filas y saludar a conocidos que se encuentra uno allí en la misma monserga, toda una mañana -y sabiéndome afortunado, insisto-, salí con mi nuevo pasaporte, que espero tener que renovar en el 2030, lo que sería muy buena señal.

Lo guardé junto a los anteriores: el de adolescente regordete, el de jovencito con cara de bembo, uno ya entrado en años con el pelo engominado… hasta el anterior, donde con poco menos de cincuenta años lucía yo todavía mi mítica melena de Sansón que perdí no hace mucho, por puro sentido del pudor y porque hay edad para todo.

Un trámite menos, pues el visado se me vence en…

