Brecha digital afecta a pequeños negocios

Francisco Ruiz López, presidente de Innovación y Tecnología de Coparmex Nacional, advirtió sobre la desigualdad digital que afecta a pequeños negocios y trabajadores por la falta de acceso a internet e inteligencia artificial. Este desequilibrio se agrava con los recortes en recursos presupuestales para el emprendimiento, lo que amplía la brecha entre las pequeñas empresas y las grandes corporaciones que pueden acceder a estas tecnologías. Según Ruiz López, esta situación no es exclusiva de México; se observa globalmente a medida que la tecnología avanza en las actividades productivas, pero su uso se limita a quienes pueden permitírselo.

Desde Coparmex, se impulsa una iniciativa para democratizar el acceso al conocimiento tecnológico, especialmente dirigido a quienes no pueden adquirirlo por sí mismos, mitigando así el rezago tecnológico y sus consecuencias económicas para los emprendimientos. Además, enfatizó la importancia de la capacitación y actualización en el uso de estas herramientas para que beneficien incluso a pequeñas tiendas de abarrotes, las cuales compiten desventajosamente con las grandes cadenas.

Finalmente, Ruiz López destacó la necesidad de que los negocios pequeños no solo sobrevivan sino prosperen sin necesidad de grandes inversiones, aprendiendo a realizar ventas en línea y gestionar cadenas productivas e inventarios de manera efectiva.