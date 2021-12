Por FRANCISCO VARGAS M

Teniendo como gran y magno escenario el Auditorio Silverio Pérez, de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, de la Ciudad de México, el entusiasta grupo “Bravura y Duende”, y también aficionados, rindió un merecido homenaje al novillero moreliano Isaac Fonseca por su triunfal Temporada Europea 2021 que lo convirtió como el mejor novillero de España.

Por demás emotivo e interesante resultó dicho homenaje a Isaac Fonseca, evento que encabezó el matador de toros Francisco Dóddoli, representante ejecutivo de dicha agrupación; Paty Ocampo, presidenta de “Bravura y Duende”, quien, al igual que las integrantes y socias, así como un número importante de aficionados, manifestó su reconocimiento al joven michoacano, quien estuvo acompañado por su maestro y apoderado, Jacobo Hernández, parte importante y fundamental en su carrera.

Isaac Fonseca, quien escuchó cariñosas palabras, donde destacaron su esfuerzo, dedicación y disciplina, se mostró más que agradecido con todos los presentes, mencionando lo siguiente:

“Me siento feliz por este recibimiento. Hay que dejar las cosas claras, soy un novillero, un aprendiz, me toca reconocer que aún me falta muchísimo, pero, a la vez, me siento plenamente orgulloso de lo que conseguí”, concluyó.

Cabe mencionar que éste es el primero de varios merecidos homenajes que se tienen previstos en otras ciudades de nuestro bello país para Isaac Fonseca, quien estará en Aguascalientes el próximo jueves para tomar parte en el interesante Coloquio Novilleril que llevará a cabo el Centro Taurino México-España, del cual dimos a conocer en este importante medio de comunicación. (pacovargas_@hotmail.com <mailto:pacovargas_@hotmail.com>)

