Importa porque es el país más grande de Sudamérica con más de 200 millones de habitantes, contiene la mayor parte de la Amazonia, que es el bosque tropical y la cuenca fluvial más grande del planeta con una extensión aproximada de 7 millones de kilómetros cuadrados, y porque en este octubre de 2026 se encuentra en medio de un proceso electoral que en su primera vuelta le dio la victoria a Flávio Bolsonaro, el hijo del ultraderechista y negacionista climático, hoy en la cárcel por intento de golpe de Estado, Jair Bolsonaro. Si uno quiere entender a Brasil, tiene que leer a la periodista Eliane Brum. Hace años que leo sus artículos en El País. En el último, titulado Las elecciones en Brasil, una derrota para la Humanidad, nos dice lo siguiente:

«Para entender el impacto de las elecciones brasileñas en la vida del planeta hay que comprender que Brasil es la periferia de la Amazonia. Que el 60% de la mayor selva tropical del planeta se encuentre en su territorio es lo que hoy confiere mayor relevancia al país más grande de Sudamérica. Es lo que hace que el avance de la extrema derecha en la primera vuelta del 4 de octubre sea una noticia que debería estar entre las principales preocupaciones de la población mundial. Si Flávio Bolsonaro vence a Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta, existe una gran probabilidad de que la selva deje de existir, lo que implica que dejará de actuar como reguladora del clima y sumidero de carbono. Habrá suelo desnudo, convertido en pastos para el ganado, monocultivos de soja, explotación minera y petrolera, pero no habrá selva. Habrá vegetación, pero ya no habrá selva. Este es el futuro próximo que se perfila. Y no parece que el mundo se haya dado cuenta con la necesaria claridad».

Eliane Brum también ha escrito libros. Cito aquí el titulado La Amazonia. Viaje al centro del mundo (Salamandra, 2024), en el que desmitifica los conceptos del hombre blanco sobre esta región vital para regulación climática del planeta y los contrapone a la forma milenaria en la que, tanto los pueblos indígenas como las comunidades de los negros que escaparon de la esclavitud (quilombolas), han vivido y se han integrado de manera armoniosa con la selva. Igualmente, critica el hoy muy elogiado y presumido concepto de la sostenibilidad con las palabras del pensador indígena Ailton Krenak:

«Si sacas agua del acuífero Guaraní, por ejemplo, un agua de muy buena calidad, y la embotellas de forma adecuada, entonces tienes una empresa sostenible. Pero, ¿quién dice que extraer agua del acuífero Guaraní sea sostenible? Se ejerce violencia en el origen y se recibe un sello sostenible por el camino. Y lo mismo ocurre [también] con la madera. Eso es una idiotez, no existe el agua o la madera sostenible. Somos una civilización insostenible, somos insostenibles. ¿Cómo vamos a producir algo equilibrado?».

¿Por qué importa Brasil y la Amazonia? Eliane Brum nos lo explica en su libro:

«La Amazonia es hoy la frontera donde se libra la batalla contemporánea entre las fuerzas de destrucción (representadas por las élites extractivistas, económicas, políticas y también intelectuales; por los religiosos y sus iglesias, encabezadas por evangélicos neopentecostales; por las grandes corporaciones transnacionales y los multimillonarios vinculados a ellas) y las fuerzas de resistencia encarnadas por los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la selva, como los quilombolas y los ribereños».

Según publica El País, un informe que se presentará en las próximas reuniones COP17 y COP31 señala con preocupación el caso de Brasil en relación a esta segunda vuelta electoral:

«La coalición advierte de que el resultado de la segunda vuelta de elecciones presidenciales entre Lula y el ultraderechista Flávio Bolsonaro el próximo 25 de octubre “podría tener graves implicaciones para el futuro de la Amazonia, especialmente en el contexto de las amenazas climáticas que se avecinan”».

Si perdemos la Amazonia, dice Brum, la humanidad estará mucho más cerca de su extinción.