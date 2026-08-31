Un incendio registrado al interior de un establecimiento dedicado a la venta de pollo movilizó la noche del domingo a bomberos y policías municipales de Jesús María, sin que el fuego alcanzara otras áreas del inmueble.

Alrededor de las 19:20 horas, los cuerpos de emergencia arribaron al restaurante “Pollo Feliz”, ubicado sobre avenida Paseo de los Chicahuales, en la colonia Cielo Claro. Bomberos municipales, a bordo de las unidades E-01 y B-191, comenzaron a combatir las llamas y enfriaron con agua la chimenea del negocio.

El establecimiento presentaba acumulación de humo, por lo que también fueron abiertas las cortinas para ventilar el interior.

Tras revisar la zona, se determinó que habían dejado leña encendida dentro de los hornos y las brasas no fueron retiradas. El calor terminó por prender la grasa acumulada y parte de la propia leña, originando el incendio.

Los bomberos lograron sofocar el fuego antes de que avanzara hacia otras áreas. Los daños quedaron limitados al material que se encontraba en la chimenea del restaurante.