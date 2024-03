Hasta el momento te he compartido cómo tu marca puede ser percibida ante los ojos y la crítica, su manera de comunicarse y conectar con quienes te ven como una solución, así que hoy me pondré más creativo de lo habitual contigo, y profundizaré acerca de otro elemento estratégico que te hará reconocible a los oídos del público: el sonido.

Si te gusta el streaming, y hoy en día tenemos más de una plataforma de series y películas a nuestro alcance, con tan sólo escribir «tu-tummm» sabrás a quién me refiero; es más, tu mente te trajo ese sonido e imagen mentales mientras me leías. Y si viajamos a principios de los 2000 y estás familiarizado/a con la computación, recordarás que había un sistema operativo que hacía «tu-run-run-run… ruuun».

Y así como estos dos, existen más ejemplos que reproducen el concepto de branding sonoro. Puede que también lo ubiques como «identidad auditiva» o similares, pero se define como la expresión audible de una marca que promueve su reconocimiento y facilita su recuerdo ante el público. Si una marca está posicionada, no hace falta nombrarla; con un sonido reconoces su existencia, justo como el ejercicio del párrafo anterior.

Aparte de lo que los ojos ven, el oído es también receptor importante en las campañas publicitarias, al grado de que en las contiendas electorales solemos oír ciertos jingles y sonidos que captan nuestra atención. El ejercicio de la democracia depende mucho de propuestas e ideas, pero una buena composición musical permite expresarlas atractivamente y, por ende, posicionarte en la mente de las y los votantes.

Y como todo en publicidad, no se trata solamente de crear una melodía pegajosa; primero hay que saber a quiénes queremos llegar, definir el «target» o el público objetivo, investigar sus gustos e intereses, qué queremos resolverles y, precisamente en este caso, qué escuchan, porque un simple «na na na» puede llevarnos a varios escenarios. A mí, por ejemplo, me recuerda una canción de los Beatles, pero habrá quienes tengan otra percepción.

La voz también entra en este tema. Además de las canciones, hay empresas que trabajan con ciertas voces humanas que cumplen con su personalidad de marca, y pongo la palabra en mayúsculas porque TikTok ha impactado la industria con sus voces de la IA, haciendo que todo se vuelva monótono. Puede que dicha red expanda su oferta en un futuro cercano, pero mi intención de esta edición fue que (re)conocieras este concepto auditivo a través de la escritura, y lo apliques en tu proyecto a partir de hoy.

