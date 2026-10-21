En redes sociales todo se ve fácil: un «antes y después», una promoción de bótox a mitad de precio y un mensaje directo para agendar. Lo que no aparece en la publicación es si quien va a inyectar, cortar o rellenar está autorizado para hacerlo.

En las últimas semanas, un operativo encabezado por Cofepris, con personal de Regulación Sanitaria del ISSEA, suspendió cuatro clínicas en Aguascalientes porque sus responsables no acreditaron la preparación necesaria para realizar procedimientos estéticos. Según la autoridad, durante la revisión no se mostraron títulos ni cédulas, y algunas llevaban al menos un par de años operando.

Las cifras ayudan a dimensionar el tema. En lo que va del año, Regulación Sanitaria ha realizado más de 270 visitas a consultorios; en establecimientos tipo spa hizo 30 revisiones que terminaron en seis suspensiones por falta de documentos, equipos sin registro sanitario y personal sin capacitación.

La pregunta que deja la noticia no es solo cuántas clínicas más existen así, sino cuántas personas pasaron por ellas sin saber que tenían derecho a preguntar.

Conviene decirlo claro: en México, la cirugía estética no es un servicio de belleza, es un acto médico. La Ley General de Salud exige que estos procedimientos se realicen en establecimientos con licencia sanitaria vigente y por especialistas con cédula y certificación vigente del consejo de su especialidad. Un diplomado, un curso de fin de semana o una maestría en «medicina estética» no sustituyen esa especialidad. Incluso el bótox y el ácido hialurónico, que muchos ven como algo tan sencillo como un tinte de cabello, deben ser aplicados por personal médico facultado.

Y la publicidad también está regulada. Anunciar servicios de salud requiere permisos, y ofrecer resultados milagrosos o paquetes con descuento no convierte a nadie en especialista.

El problema tiene dos caras.

Del lado del paciente, el derecho a la información es la primera línea de defensa. Antes de cualquier procedimiento, usted puede y debe pedir el nombre completo del médico, verificar su cédula profesional y de especialidad en el Registro Nacional de Profesionistas y confirmar su certificación ante el consejo correspondiente. También puede preguntar si el lugar cuenta con licencia o aviso de funcionamiento. Ningún profesional serio se ofende por eso. Si alguien se molesta porque usted pregunta, ahí tiene su respuesta.

Si ya hubo un daño, no todo termina en la resignación. Existen la denuncia sanitaria, el arbitraje médico y las vías civiles para exigir la reparación. Callar solo garantiza que el siguiente paciente corra el mismo riesgo.

Del otro lado están los profesionales de la salud. Muchos médicos trabajan con buena fe, pero con documentación incompleta, permisos vencidos o publicidad que no cumple la norma. Una suspensión no solo detiene un consultorio, también golpea una reputación construida durante años. El cumplimiento sanitario no es un trámite para salir del paso; es la forma de proteger al paciente y al propio médico.

La prevención es la mejor vía. El médico que revisa a tiempo sus permisos, su certificación y su publicidad trabaja con la certeza de que actúa conforme a la ley, se blinda ante una eventual denuncia y, sobre todo, entrega una garantía al paciente. En esta profesión, la credibilidad y la confianza siguen siendo buena parte del patrimonio y del prestigio de un médico.

A esto se suma un cambio local importante. El Congreso del Estado aprobó recientemente una reforma a la Ley de Salud de Aguascalientes para prohibir las cirugías estéticas en menores de 18 años, aun con el consentimiento de sus padres, salvo las de carácter reconstructivo. Y el mensaje desde el propio Congreso fue claro: esto es apenas el primer paso, pues en el país ha habido menores que perdieron la vida por estos procedimientos. Lo que sigue es revisar las clínicas que operan en la clandestinidad y, de ser necesario, reformar el Código Penal. Es decir, la vigilancia no termina con cuatro suspensiones. Para quien hoy trabaja en un consultorio que no cumple con los requerimientos normativos y sin papeles en regla, el margen se está cerrando.

El cuerpo no es un producto en oferta. Antes de pagar un tratamiento, vale la pena invertir cinco minutos en verificar quién lo va a realizar. Exigir una cédula no es desconfianza, es ejercer un derecho.