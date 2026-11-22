Después de mucho tiempo, la Bundesliga alemana por fin tiene un nuevo líder: el Borussia Dortmund. Y es que ayer los abejorros superaron por la mínima diferencia al Borussia Mönchengladbach y, con el empate del Bayern Múnich, ahora el Borussia Dortmund es el nuevo líder de la liga alemana.

El encuentro se disputó en Mönchengladbach y, durante 80 minutos, el marcador permaneció sin cambios, por lo que muchos creían que todo seguiría igual, a pesar del empate del Bayern Múnich del pasado viernes. Sin embargo, justo al minuto 80, Nmecha anotó el gol de la victoria para los abejorros.

Con este triunfo, el Borussia Dortmund llegó a 24 unidades en 10 partidos disputados, dejando en segundo lugar al Bayern Múnich y al Friburgo, ambos con 22 puntos.