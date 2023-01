Prof. Flaviano Jiménez Jiménez

Todo parece indicar que la Secretaría de Educación Pública ya hizo a un lado la responsabilidad de recuperar a los niños, adolescentes y jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia; así como tampoco hay señales de algún proyecto, en específico, con miras de superar los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes ocasionados por el mismo fenómeno citado. Para la Secretaría de Educación ahora la prioridad está en poner en marcha los nuevos programas de estudio de la educación básica faltando un año para que concluya su administración. Al parecer, se trata de borrón y cuenta nueva.

Por lógica o sentido común, lo más recomendable sería, primero, hacer esfuerzos con el fin de recuperar a los alumnos desertores y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes con rezago académico. Después de estas acciones, entonces sí pensar en cambiar el plan y programas de estudio, si así lo exigiera un diagnóstico previo. Pero estas cosas no están en la mira, por lo que es muy preocupante que, por desinterés o incapacidad, la dependencia educativa federal deje a la deriva a esos estudiantes que abandonaron la escuela por diversos motivos y que tampoco se brinden apoyos extraordinarios a los rezagados con el objeto de que superen sus conocimientos. Con esta actitud se está aceptando, sin más, perder generaciones de estudiantes, en perjuicio de ellos, de sus familias y de la sociedad en general.

Ahora bien, si la Secretaría de Educación Pública tuviera real interés en implantar nuevo plan y nuevos programas de estudio en la educación básica, tampoco hay claridad al respecto, pues no hay congruencia entre el discurso y lo que se hace. En los últimos meses tan sólo se ha declarado que durante el ciclo escolar 2022–2023 (en el que estamos) habrá capacitación de los docentes en los mencionados nuevos programas, los cuales se pondrán en operación a partir del ciclo escolar 2023–2024; pero sólo hay anuncios y la Secretaría no manda material para su estudio y análisis. Si acaso se dio, vía internet, una conferencia sobre la temática, a través de un investigador; quien, por cierto, provocó más dudas que certezas por la falta de interacción, los maestros no pudieron hacer preguntas sobre los cambios anunciados; quedando, de esta manera, infinidad de dudas y de malestar. Por otra parte, la Secretaría, esporádicamente ha subido en alguna plataforma electrónica información en relación con los cambios programáticos; pero resulta que en estos comunicados cambia o modifica el contenido enviado con anterioridad, generando con esto mayor confusión entre el magisterio. Ante este orden de cosas, los maestros se preguntan, pues, ¿de qué se trata? No pocos de ellos han dejado de leer los comunicados, esperando que la Secretaría de Educación defina lo que realmente pretende.

Como ejemplo de lo anterior, a mediados de diciembre pasado, la Secretaría envió, vía digital, la agenda de trabajo para el curso intensivo de docentes (sobre los nuevos programas) del 2 al 6 de enero, esta semana; pero, curiosamente, sólo envió la agenda y nada de materiales con qué trabajar, qué estudiar y analizar en el curso. Para asombro de maestros, directores y supervisores, los materiales mencionados empezaron a llegar, digitalmente y a cuenta gotas, faltando dos días para iniciar el curso intensivo, por lo que éstos se están llevando a cabo de forma deficiente, porque no hubo tiempo para leer los documentos con propiedad; y si no hay pleno conocimiento de los mismos, difícilmente se pueden esperar buenos resultados. Ojalá haya equivocación en esta apreciación.

Si los próximos cursos se realizan con la misma desorganización y no hay claridad en los cambios que se pretenden, los perjudicados serán los alumnos de educación básica. Las autoridades educativas deberían tomar con seriedad sus responsabilidades.