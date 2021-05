Con promesas o no de campaña de algunos grupos políticos o candidatos, los ciudadanos están en espera del 2023 para que Veolia se vaya y no regrese, por lo que expertos deben ser consultados desde ahora sobre la pertinencia de que sea un sistema mixto -Gobierno e iniciativa privada-, el que después se haga cargo de la prestación del servicio al municipio de Aguascalientes.

Esto lo expresó la diputada Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, quien insistió en que “Veolia se tiene que ir, no podemos permitir más atracos por parte de la concesionaria, Aguascalientes merece otra cosa, necesitamos una propuesta real que dé solución al problema que tenemos en Aguascalientes”.

Dijo no estar de acuerdo con la propuesta del candidato de MORENA, que sugiere el “borrón y cuenta nueva”, pues aunque es el abanderado del partido del que ella también emana, no es así como se podría llegar a la solución, “he propuesto los descuentos a cobros indebidos, si se trata del borrón y cuenta nueva, se podría incurrir en afectaciones a los que sí han cumplido con sus pagos”.

Insistió en que se requieren propuestas reales que solucionen el problema en que están inmersos los aguascalentenses, particularmente los que habitan en el municipio de Aguascalientes.

Sin embargo, consideró que “las propuestas que hasta ahora nuestro candidato ha manejado, me parece que no solucionan de fondo la problemática, porque no ganamos nada con borrón y cuenta nueva para todo mundo, porque no hay estrategia real de cómo vamos a resolver ese problema”.

Por lo que respecta al proceder que ha emprendido la legisladora, comentó que ella ha exhortado al Municipio para que acredite las irregularidades que comete la concesionaria para que de esa manera pueda ser revocado el título.

Sin embargo, aquí el tema es el tiempo, y aunque la autoridad municipal ha manifestado que la empresa concesionaria se va, falta esperar que eso se dé en el plazo previsto, pues los diputados “no podemos meter mucho la mano, porque es un orden distinto de Gobierno y tiene que manejarse con autonomía”.