El Consejo General del Instituto Estatal Electoral avaló la acreditación de seis partidos políticos nacionales para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en sesión ordinaria, en la que además ordenó el blanqueamiento de propaganda del senador Juan Antonio Martín del Campo y rechazó un proyecto relativo a una denuncia contra la diputada local Alma Hilda Medina Macías.

En la sesión se aprobaron las acreditaciones del PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, tras verificar que cumplieron los requisitos legales y con la designación de sus representantes ante el IEE para los comicios 2027. Las fuerzas políticas nacionales de reciente creación, PAZ y Somos México obtuvieron su acreditación para integrarse al Consejo General y los partidos locales tienen la obligación legal de participar en la contienda electoral.

Respecto a los procedimientos sancionadores, se resolvió el expediente IEE/PSO/004/2026, promovido por Juan Fernando Baltazar Durán contra el senador Juan Antonio Martín del Campo.

Finalmente, en el expediente IEE/PSO/003/2026, promovido contra la diputada Alma Hilda Medina Macías y la revista “Apolo MX”, el pleno rechazó por unanimidad el proyecto, con el propósito de ampliar las investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para el informe.