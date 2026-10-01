El Consejo General del Instituto Estatal Electoral avaló la acreditación de seis partidos políticos nacionales para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en sesión ordinaria, en la que además ordenó el blanqueamiento de propaganda del senador Juan Antonio Martín del Campo y rechazó un proyecto relativo a una denuncia contra la diputada local Alma Hilda Medina Macías.
En la sesión se aprobaron las acreditaciones del PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano y Morena, tras verificar que cumplieron los requisitos legales y con la designación de sus representantes ante el IEE para los comicios 2027. Las fuerzas políticas nacionales de reciente creación, PAZ y Somos México obtuvieron su acreditación para integrarse al Consejo General y los partidos locales tienen la obligación legal de participar en la contienda electoral.
Respecto a los procedimientos sancionadores, se resolvió el expediente IEE/PSO/004/2026, promovido por Juan Fernando Baltazar Durán contra el senador Juan Antonio Martín del Campo.
Finalmente, en el expediente IEE/PSO/003/2026, promovido contra la diputada Alma Hilda Medina Macías y la revista “Apolo MX”, el pleno rechazó por unanimidad el proyecto, con el propósito de ampliar las investigaciones sobre el origen de los recursos utilizados para el informe.
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral avaló la acreditación de seis partidos políticos nacionales para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en sesión ordinaria, en la que además ordenó el blanqueamiento de propaganda del senador Juan Antonio Martín del Campo y rechazó un proyecto relativo a una denuncia contra la diputada local Alma Hilda Medina Macías.