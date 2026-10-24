Un joven de 20 años salió ileso de una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada en el Barrio de San Marcos, luego de que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, condujera a exceso de velocidad y en sentido contrario hasta estrellarse contra un automóvil estacionado.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:36 horas sobre la calle J. Guadalupe Posada, entre Nieto y Manuel M. Ponce, donde el joven circulaba de norte a sur al volante de una camioneta Renault Captur blanca, desafiando el sentido permitido de circulación.

De acuerdo con la Policía Vial, al llegar frente al número 142, el conductor perdió el control de la unidad debido a la velocidad inmoderada y se desvió hacia su derecha, impactándose de frente contra un Mazda 3 que permanecía estacionado.

La fuerza del choque provocó que la Renault girara aproximadamente 90 grados antes de terminar volcada sobre su toldo, con las cuatro llantas hacia arriba.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar al conductor, quien, pese a lo aparatoso del percance, no sufrió lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Sin embargo, su situación se complicó cuando los policías viales detectaron que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue asegurado y trasladado ante el juez municipal para determinar la sanción correspondiente.

Ambos vehículos terminaron remolcados a la pensión municipal. Los daños materiales fueron considerables, aunque no se precisó su monto.