Un joven de 20 años, que presuntamente conducía alcoholizado y a exceso de velocidad, provocó un aparatoso choque frontal en la avenida Convención de 1914, dejando como saldo a otro automovilista lesionado y trasladado a un hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:10 horas del miércoles, en el cruce con la calle Jaime Nunó, a la altura de la colonia Héroes.

De acuerdo con los primeros reportes, Leonardo, de 20 años, conducía un Chevrolet Cavalier azul de sur a norte sobre avenida Convención cuando perdió el control del volante, atravesó el camellón central y terminó estrellándose de frente contra un Chevrolet Spark blanco que se incorporaba desde la calle Jaime Nunó.

La peor parte se la llevó Christian, de 27 años, conductor del Spark, quien resultó lesionado tras el fuerte impacto.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron para auxiliarlo y, después de brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

Mientras tanto, elementos de la Policía Vial aseguraron a Leonardo y lo trasladaron a la Dirección del Juez Cívico, en el Complejo de Seguridad Pública Municipal, por su presunto estado de ebriedad.

Las dos unidades involucradas fueron retiradas con grúas y llevadas a una pensión, mientras que las diligencias correspondientes quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado.