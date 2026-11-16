Un automovilista que conducía en estado de ebriedad terminó estrellándose contra un vehículo estacionado sobre la avenida Nazario Ortiz Garza, en Aguascalientes, luego de perder el control del volante durante la madrugada.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana, a la altura del cruce con la privada Área B, donde un Chevrolet Corsa rojo, con placas del Estado de México, protagonizó el percance.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, José, conductor del Chevrolet, circulaba de poniente a oriente por el carril izquierdo cuando, al llegar al mencionado cruce, perdió el control de la dirección hacia su izquierda.

Primero golpeó con los neumáticos delanteros la guarnición del camellón central, pero no logró detener su trayectoria y terminó impactando con la parte delantera derecha de su automóvil el costado izquierdo de un Ford gris que se encontraba estacionado sobre la misma avenida, en sentido contrario.

Tras el choque, elementos de la Policía Vial Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.