Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, donde perdió el control de su camioneta, derribó una palmera y desencadenó una carambola que involucró cuatro vehículos, además de causar destrozos en la fachada de un establecimiento.

El percance ocurrió frente a una agencia automotriz del fraccionamiento Colosio, cuando Cristian, conductor de una camioneta Chevrolet blanca, circulaba de poniente a oriente a velocidad inmoderada.

De acuerdo con el reporte de la Policía Vial, el automovilista perdió el control hacia su izquierda, golpeó la guarnición del camellón central y terminó subiéndose a este, donde derribó una palmera antes de impactarse contra una Nissan X-Trail café que se encontraba estacionada.

La fuerza del golpe hizo girar la X-Trail, que chocó contra un Chevrolet Spark blanco, también estacionado. Este último fue proyectado contra una fachada de cristal y un anuncio luminoso.

La cadena de impactos continuó cuando el Spark se desplazó en reversa, golpeó una guarnición y terminó chocando contra una Nissan Kicks roja que estaba estacionada.

Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

El conductor señalado como responsable quedó a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.