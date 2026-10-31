Mario López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras las petroleras a nivel internacional obtuvieron resultados positivos por los altos precios del crudo, Pemex sigue perdiendo.

Entre enero y septiembre pasados, Pemex reportó una pérdida de 38 mil 763 millones de pesos (2 mil 228 millones de dólares), señala en su informe financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Aunque la compañía señaló que la cifra representa una reducción del 13.9 por ciento respecto a sus pérdidas del mismo periodo del año pasado, petroleras como Exxon, Shell, Chevron y BP obtuvieron utilidades de hasta 34 mil millones de dólares en ese lapso.

Incluso Petrobras, empresa estatal de Brasil, ganó 16 mil 627 millones de dólares al primer semestre, último dato disponible.

Los mayores ingresos por la venta de petróleo al extranjero y de combustibles en el País fueron insuficientes para absorber el impacto de las fluctuaciones cambiarias, el pago de derechos fiscales y los beneficios laborales de Pemex, según el reporte.

Los ingresos totales para los primeros nueve meses sumaron un billón 360 mil millones de pesos, un incremento anual de 16.9 por ciento, impulsados por mayores ventas.

Las ventas internas se ubicaron en 908 mil 100 millones, un aumento de 23.6 por ciento, y las internacionales crecieron 5.5 por ciento para sumar 452 mil 900 millones de pesos, ello a pesar de exportar apenas 426 mil barriles diarios en promedio.

La baja en las exportaciones se debe a la estrategia de procesar más crudo en refinerías nacionales.

«El crudo que se envió a procesamiento fue de un millón 143 mil barriles diarios, su nivel más alto desde 2014; eso se tradujo en una mayor producción de petrolíferos, que creció 16 por ciento», dijo Juan Carlos Carpio, director de Pemex, en conferencia con inversionistas.

El saldo de la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares al concluir el tercer trimestre, una reducción de 8.9 por ciento respecto a finales del 2025, pero mayor frente a los 77 mil 500 millones al cierre de junio.