Un sujeto que presuntamente llevaba varios días ocupando una vivienda sin autorización de sus propietarios fue señalado como posible responsable de un incendio que movilizó a los bomberos municipales de Aguascalientes, en el fraccionamiento Las Américas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 8:40 de la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle República de Chile, donde comenzó a salir humo del interior del inmueble.

Al llegar, los bomberos ingresaron para buscar posibles víctimas y combatir las llamas. Después de varios minutos de maniobras, consiguieron sofocar el fuego, aunque distintas áreas de la casa resultaron dañadas.

En el lugar, Jesús, de 50 años, explicó a las autoridades que su esposa le había avisado que la vivienda de su padre, que se encontraba deshabitada, estaba incendiándose.

Cuando acudió a revisar el inmueble, descubrió que un desconocido se había instalado en su interior sin permiso. Ante esta situación, logró someterlo y posteriormente lo entregó a elementos de la Policía Municipal.

De acuerdo con lo señalado por los propietarios, el individuo llevaba varios días viviendo clandestinamente en la propiedad, luego de aprovechar que se encontraba desocupada.

El sujeto quedó bajo custodia policial, mientras que las sospechas sobre su posible participación en el incendio surgieron de las declaraciones de los afectados. No se precisó qué originó el fuego.