Un mecánico terminó atrapado debajo de una camioneta que reparaba en Paseos del Sur, a espaldas de Nissan 1, luego de que el gato utilizado para mantener levantada la unidad aparentemente no soportara el peso.

El accidente ocurrió mientras el hombre realizaba trabajos en una Ford Ranger roja, con placas de Zacatecas. En determinado momento, el vehículo cayó y lo dejó atrapado debajo de la carrocería.

Ante el reporte, bomberos y paramédicos del Servicio Prehospitalario Municipal se movilizaron al lugar y realizaron maniobras para liberar al trabajador.

Una vez rescatado, fue colocado en una camilla y trasladado a la Clínica 1 del Seguro Social para recibir atención médica. Presentaba algunos golpes, aunque fue reportado estable.

En el lugar también trascendió que el mecánico presuntamente habría estado consumiendo bebidas alcohólicas; sin embargo, no se precisó si esta circunstancia tuvo alguna relación con el accidente.

Finalmente, los bomberos estabilizaron la Ford Ranger para impedir otro movimiento y eliminar el riesgo de un nuevo percance.