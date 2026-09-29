Bomberos liberan a joven atrapado tras volcadura

Un joven de 24 años resultó lesionado y quedó atrapado dentro de su vehículo luego de sufrir una volcadura sobre la carretera 60, a la altura de la comunidad San José de Arriba.

El accidente fue reportado a los servicios de emergencia alrededor de las 10:42 horas, señalándose que en el kilómetro 8 había una persona prensada, por lo que bomberos municipales de Aguascalientes se desplazaron al sitio.

A su llegada encontraron un vehículo Toyota tipo combi recostado sobre su costado derecho. En el interior permanecía el conductor, identificado como Abraham, quien presentaba un atrapamiento mecánico.

Los bomberos aseguraron la unidad, desconectaron la batería y controlaron una fuga de combustible antes de iniciar las maniobras de extricación. Tras varios minutos de trabajo consiguieron liberar al joven de manera segura.

Paramédicos municipales valoraron al conductor y determinaron su traslado en código amarillo al Hospital General de Zona No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada, el vehículo volcó después de que el conductor perdió el control del volante.