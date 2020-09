La xerostomía o sequedad de la boca puede ser un síntoma de niveles elevados de glucosa en sangre o diabetes cuya condición puede agravar algunas manifestaciones en el cuerpo. Así lo advirtió la secretaria de protocolo del Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes, Ana Italia Martín Bosque.

Detalló que la sequedad de la boca es uno de los síntomas recurrentes entre las personas con diabetes tipo 2 y esta condición provoca que las glándulas salivales no producen demasiado líquido, el cual ayuda a neutralizar los ácidos que producen las bacterias y permite limitar el crecimiento bacteriano “lavando” de alguna manera los restos de alimentos que se tienen, así como la acidez que se genera.

La especialista estableció que la saliva tiene unas funciones muy importantes en la boca y ayuda en la formación del bolo alimenticio, el cual es el resultado de la masticación, al que se añade la salivación. Ahí inicia la degradación de los glúcidos del alimento y que ayuda a tener también una mejor digestión, toda vez que contiene enzimas necesarias para este proceso.

ASÍ LO DIJO

“Si no tenemos enzimas que nos da o nos otorga la saliva, pues el bolo alimenticio no se forma adecuadamente y no lubrica la boca. Podemos tener inclusive ardor y alguna inflamación tal que también nos haga más proclives a infecciones de encías…” Ana Italia Martín, Cirujanos Dentistas.