Después de casi 20 años sin ganar un solo título internacional, el día de ayer el equipo de Boca Juniors se proclamó campeón de la Copa Sudamericana, cerrando un 2026 mágico para su afición.

La final fue ante el Atlético Mineiro y se disputó en Barranquilla, Colombia. El equipo argentino, de colores azul y amarillo, llegó motivado a esta cita porque recientemente se había convertido en campeón del futbol argentino, por lo que quería sumar ahora un título internacional a su palmarés de 2026.

Al minuto 16, los argentinos abrieron el marcador con un gol de Santiago Ascacíbar, quien aprovechó un rebote en el área. Apenas a los tres minutos de la segunda parte, sellaron la victoria con un tanto de Miguel Merentiel, quien remató a escasos metros del arco. Los brasileños poco pudieron hacer, por lo que Boca se proclamó campeón.

El último título internacional de Boca había sido en 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana y, antes de eso, la Copa Libertadores de 2007, por lo que ya hacía tiempo que no conquistaba un título internacional. Con esto, llegó a 19 títulos internacionales, superando al Milán y al Independiente, que tienen 18, además de acercarse a los 20 del Barcelona.