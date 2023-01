Daniela Perales Bosque

El tercer lunes del mes de enero es conocido como el “Blue Monday”, y este concepto proviene de una fórmula matemática hecha en la universidad de Cardiff por Cliff Arnall, quien empleó por primera vez este término tras designar una fórmula matemática para determinar el día más triste del año. En el lunes azul, se cree que coinciden factores de emociones acumuladas en todo el año que acaba de terminar, el día lunes, el clima frío de enero, las emociones acumuladas en fiestas navideñas, así como el “vacío” que también ocurre al iniciar el año nuevo. El color azul, según la psicología, es el color de la tranquilidad y la relajación, pero también se relaciona directamente con sensaciones de paz y pasividad, relacionándose con la tristeza.

Este día y su significado pasó en realidad desapercibido para mí y quizás para muchos otros, pero creo que vale la pena reflexionar la importancia de este día considerado como el día más triste del año. Creo que el tema de la depresión y la salud mental ha dejado de ser un tabú y escucho ahora frecuentemente la invitación para tratar la salud mental, así como para pedir ayuda profesional psicológica. Las cifras de la depresión tras el suceso de la Pandemia aumentaron considerablemente y es por este tipo de eventos que se logró romper una vez más con la idealización de vidas perfectas. No obstante, fue Aguascalientes uno de los estados posicionados un largo tiempo con mayores índices de suicidio en México. Es por todo ello que considero la importancia de concientizar un día como este, en donde quizás no todos lleguemos a sentir precisamente la tristeza que se deriva de esta fórmula, pero en caso de sentirla, es reconfortante saber que pueden existir razones válidas para sentirse así, pues está bien no estar bien.

Saber del Blue Monday me hizo recordar una película animada llamada “Intensamente”, en donde sin hacer spoilers, son las emociones de una niña llamada “Riley” las protagonistas de esta película: Furia, Alegría, Temor, Disgusto y Enojo. Riley se había destacado siempre porque Alegría había sido la emoción más presente en su vida, pero cuando comienzan a suceder cambios en la vida de Riley, son sus emociones las que cambian también y a Alegría esto le frustraba mucho, sin permitir que sucedieran cada una de las demás emociones, sobre todo la tristeza. Tristeza también sucedía en la vida de Riley y no significaba esto que estaba mal, sino que en ocasiones vale la pena vivirla cuando debe ser, cuando así se siente.

Es por ello que la idea del Blue Monday no creo que favorezca a provocar la tristeza, sino que es un recordatorio de un fenómeno presente en nuestras vidas y que vale la pena normalizar como todas las demás emociones de esta película.

Prioricemos cuidar la salud mental.