Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Pobladores del Ejido de San Pedro, Balancán, Tabasco, bloquearon las vías del Tren Maya en protesta por la afectaciones a los caminos que provoca la maquinaria de la empresa Mota Engil, a cargo de ese tramo, y la falta de un puente.

Los habitantes del ejido, ubicado en el extremo este de Tabasco, casi en la frontera con Guatemala, acusaron que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha incumplido con el mantenimiento del camino, por lo que los ganadores no pueden sacar el ganado

Además, aseguraron, cruzar sobre el tendido de vías para el Tren Maya, las llantas se han descompuesto por lo que han tenido que desembolsar 850 pesos y no se ha pagado todo el terreno afectado.

Desde el miércoles, los pobladores instalaron un campamento sobre las vías para evitar el paso de los camiones de carga.

«Solicitamos que en el tramo San Pedro a El Diamante nos compongan y engraven por las afectaciones a cuatro caminos cosecheros, para poder sacar nuestras jaulas de ganado y planas de madera de una plantación con permiso de la Semarnat, afectando a más de 30 familias y en los ranchos ganaderos más de 15 familias», afirmaron en un comunicado dirigido al Fonatur y a la empresa Mota Engil, encargada de las obras en ese tramo.

Acusaron también que por las nuevas vías, se requiere un puente a la altura del Ejido Naranjito, ya que el paso está cerrado por la ruta del Tren Maya y los niños que van a la escuela deben caminar hasta el poblado San Pedro y de ahí hacía El Naranjito.

«Reiteradamente se le solicita la elaboración del puente, así como el camino de acceso hacia el poblado San Pedro», afirmaron en el escrito firmado por Francisco Aguilar, Sever Salvado y Agustín Liscano.

«Así también hacemos de su conocimiento que a los señores Miguel Ángel Hernández Cruz, Maximiliano Flores Ricardes y Francisco Aguilar Magaña no les han pagado por las afectaciones en sus terrenos, por lo que solicitamos se nos dé un tiempo definido».

En un video difundido en redes sociales, se observa una discusión entre un hombre con una camisa con logo del Fonatur que promete a los pobladores que el camino será reparado.

«Un ingeniero dijo: ‘ya el camino lo entregamos con el terraplén el 100 por ciento, ya de aquí en adelante el problema es de los chinos’ (China Communications Construction Company, que junto con Mota Engil realiza la obra)'», sostiene.

Un habitante de la Villa de El Triunfo, colindante con San Pedro, en Balancán, acusó que también que allá tampoco se han cumplido con las obras prometidas por el paso del Tren Maya.

«No estamos en contra del proyecto, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador debe saber que no están cumpliendo», dijo.