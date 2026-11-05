Charlene Domínguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de la ex Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, de acuerdo con fuentes del Gobierno Federal.

Además de Taddei, la UIF bloqueó las cuentas de otras 24 personas físicas y 15 personas morales que están involucradas en los escándalos de corrupción que rodean a la ex funcionaria.

En un comunicado, la UIF informó que la medida la tomó después de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

«La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales», indicó.