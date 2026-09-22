El Sindicato Tres de Mayo de Obreros de la Construcción planteó establecer una mesa de diálogo para proteger los derechos de los trabajadores vinculados con las labores de montaje del proyecto de Next Energy en Aguascalientes.

La propuesta surge ante la controversia jurídica que enfrenta Next Energy del Centro con el Municipio de Aguascalientes, con el objetivo de evitar que el conflicto empresarial afecte salarios, prestaciones, antigüedad y seguridad social. El proyecto tiene como antecedente el contrato PPS 002/2019, celebrado el 28 de marzo de 2019 entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy del Centro, S. de R.L. de C.V. En marzo de 2026 se reportó la rescisión del contrato dentro del expediente 0218/2023.

La propuesta considera que el Municipio participe como interlocutor institucional, debido a que formó parte de la relación contractual que dio origen al proyecto, sin atribuirle automáticamente la calidad de patrón ni obligaciones que correspondan a Next Energy, contratistas o subcontratistas. La mesa incluiría a representantes de los trabajadores, el sindicato, Next Energy, contratistas y autoridades laborales, para identificar las relaciones laborales y determinar quién debe responder por cada obligación.

El Sindicato Tres de Mayo plantea asumir un papel de mediación. Resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, del 24 de febrero de 2020, registra la reestructuración de su Comité Ejecutivo y señala a Hipólito Rojas como secretario general. La propuesta reconoce el derecho constitucional de huelga, pero plantea privilegiar la negociación y revisar obligaciones pendientes. El planteamiento pretende separar la controversia contractual de los derechos laborales y evitar que los trabajadores resulten afectados por el litigio actual.