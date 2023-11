Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una jueza federal prohibió tocar los 15 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, cuya extinción fue ordenada por Morena y sus aliados en el Congreso hace menos de dos semanas.

Fuentes judiciales explicaron que esta suspensión impide continuar, por ahora, la negociación con el Poder Ejecutivo para usar dinero de los fideicomisos en apoyo a los afectados por el huracán «Otis».

«Que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social», ordenó la jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, Elizabeth Trejo Galán.

Agregó que la suspensión no afecta el interés público porque la reforma legal aprobada por la 4T no aclara para qué se usará el dinero, y adelantó que todo indica que la extinción viola varios derechos Constitucionales.

El amparo fue promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED), que son los principales afectados, pues está en riesgo el fideicomiso que les garantiza pensiones complementarias.

La jueza Trejo sostuvo que no está impedida para llevar el amparo porque no está afiliada a la JUFED.

La semana pasada, un Juez de Chihuahua concedió la primera suspensión contra la extinción, pero ese fallo sólo se refería a cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

La sentencia de ayer también abarca los seis fondos de la Suprema Corte de Justicia de ahí que, según las fuentes, no es posible seguir la negociación que aceptó la semana pasada la Presidenta de la Corte, Norma Piña, ante una propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que el dinero se use en la reconstrucción de Acapulco.

La suspensión provisional puede ser impugnada por los otros Poderes ante un tribunal colegiado, cuyos miembros podrían declararse impedidos si son miembros de la JUFED.

La jueza Trejo resolverá el 14 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que es casi un hecho, con lo que congelará el dinero de los fideicomisos por tiempo indefinido.

Hasta ahora, jueces federales de todo el país han concedido al menos cinco suspensiones provisionales contra la reforma publicada el 27 de octubre para eliminar los fideicomisos.