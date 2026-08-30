La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desplegará este lunes 31 de agosto el operativo “Escuela Segura” ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, con vigilancia en planteles y apoyo vial en distintos puntos de Aguascalientes.

Desde temprana hora, elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales integradas al Mando Coordinado serán distribuidos en escuelas y comunidades de los diferentes municipios, informó el titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo.

La vigilancia se concentrará en los alrededores de planteles de preescolar, primaria y secundaria, principalmente durante los horarios de entrada y salida, cuando aumenta la presencia de estudiantes, padres de familia y vehículos.

Como parte del dispositivo, unidades policiales serán colocadas en puntos estratégicos y habrá presencia de elementos del Mando Coordinado, Policía Metropolitana y Policía Vial en las principales zonas escolares.

Los agentes viales tendrán la tarea de agilizar la circulación y reducir riesgos para peatones y automovilistas durante las horas de mayor movimiento.

De acuerdo con la dependencia, el operativo busca mantener vigilancia durante el regreso a las aulas y acompañar a estudiantes y familias en el arranque del nuevo ciclo escolar.