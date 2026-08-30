En una ofensiva coordinada para cerrar el paso a la delincuencia y blindar los límites territoriales de la entidad, autoridades de los tres niveles de gobierno intensificaron los operativos de vigilancia e instalaron puntos de control en carreteras, caminos rurales, brechas y comunidades estratégicas de Aguascalientes.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que esta estrategia forma parte del Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes”. Los despliegues buscan prevenir conductas delictivas, mantener el control de los accesos al estado y preservar la tranquilidad de las familias en las zonas más alejadas de las manchas urbanas.

Las acciones operativas se concentran principalmente en los municipios de Calvillo, Cosío, Tepezalá, Asientos, El Llano y Aguascalientes. En estos puntos participan de manera coordinada elementos de la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las Policías Municipales.

Martínez Romo detalló que la cobertura en rancherías y zonas rurales se realiza mediante esquemas conjuntos denominados operativos “SAGAZ”, “Gigante de Acero” y “La Fuerza del Gigante”. Con estas dinámicas de patrullaje se busca ampliar la capacidad de reacción e inhibir la presencia de grupos delictivos en los accesos perimetrales de la entidad.

Finalmente, el titular de la SSPE subrayó que la incorporación de nuevas estrategias de patrullaje permitirá reforzar de manera permanente la presencia policial y consolidar el cerco de seguridad tanto en zonas urbanas como en los límites intermunicipales e interestatales.