Laura Elena Rivera Manzanares El Heraldo

En estos días se están realizando los últimos detalles en la organización tanto del Festival de Calaveras que se desarrollará del 29 de octubre al 2 de noviembre, así como del Festival y Congreso Nacional Charro que durará 17 días, del 5 al 21 de noviembre, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria y protocolos anti-COVID-19, informó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Por lo pronto, se ha girado la instrucción a la Guardia Sanitaria para que el aforo en los espacios donde se estarán realizando eventos, será de un máximo del 75% y que cumplan con las especificaciones de higiene y ventilación, para que los asistentes estén lo menos posible expuestos al riesgo de contagio.

“Son eventos de importancia para Aguascalientes, el primero por la tradición que se tiene y que el año pasado no se llevó a cabo, y el que pretende reunir a grupos de la charrería nacional, porque traerá esparcimiento, pero también turismo y por ende, derrama económica para la entidad; si bien no se puede comparar con la verbena abrileña, su organización y cuidados de salud se estarán tomando con mucha responsabilidad”, advirtió Orozco.

EXPECTATIVA. Se tiene claro que, tras dos años sin fiesta, los ciudadanos podrían volcarse a los eventos que se tienen preparados, en la Isla San Marcos, donde estarán funcionando los juegos mecánicos y habrá exposición, pero todo tendrá que darse con responsabilidad, tanto de la autoridad como de los ciudadanos en cuanto a los cuidados.

Deberá ponerse especial atención al tema sanitario, insistió el mandatario estatal, porque se avecina la temporada de frío y por tanto, también aumenta el riesgo de las enfermedades de las vías respiratorias, y no se debe olvidar que el SARS-CoV-2 es todavía más contagioso en temperaturas bajas, de ahí que para los eventos y actividades que se tendrán prácticamente desde el próximo fin de semana, se atenderá la disposición federal de que haya un 75% de aforo en los espacios donde se lleven a cabo eventos públicos.

Se tendrá todo para que quienes sean parte de los eventos artísticos, como los charros y visitantes en general, tengan la tranquilidad de que se tomaron las medidas pertinentes, insistió y que el tema de la pandemia “no rebote en diciembre”.