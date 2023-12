Blindaje es estrategia integral

El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, declaró que los recientes actos violentos, que resultaron en la muerte de tres personas y heridas a dos más en distintos municipios, son consecuencia directa del combate a la delincuencia. Aseguró que estos incidentes no comprometen la efectividad de la estrategia de Blindaje Aguascalientes. Destacó la continua vigilancia y lucha contra grupos delictivos, en colaboración con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, a pesar de la aparición de narcomantas que implican a miembros de la fuerza investigadora.

Alonso García resaltó los logros en detenciones, que forman parte de la estrategia integral de Blindaje Aguascalientes, para inhibir la actividad delictiva. Reconoció que, aunque no se puede garantizar la eliminación total de actos violentos, el objetivo es prevenir y enfrentar tales incidentes, como lo demuestra la reciente detención de once integrantes de la delincuencia organizada.