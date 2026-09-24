La biología debe tener mayor presencia en las decisiones públicas y en las estrategias destinadas a enfrentar los problemas ambientales, sostuvo María Fernanda Zavala Reynoso, presidenta del Colegio de Biólogos de Aguascalientes, en la inauguración del IX Coloquio Nacional de Colegios de Biólogos, en esta ciudad.

Planteó que los problemas ambientales, sociales y económicos no pueden ser atendidos desde una sola disciplina, institución o persona, por lo que llamó a fortalecer la colaboración entre los distintos sectores involucrados y la biología no debe permanecer en los libros, laboratorios, ecosistemas o aulas, sino tener presencia en las decisiones que definirán el futuro del país.

Uno de los proyectos en marcha es el Plan de Acción para la Conectividad Ecológica, para orientar el desarrollo territorial y mantener la conexión entre los ecosistemas, además de proteger la fauna, las zonas de recarga de agua y los servicios ambientales.

Finalmente, Adolfo Mejía Ponce de León, presidente de la Federación Nacional de Colegios de Biólogos, manifestó que dicha organización impulsa la participación de los biólogos en la formulación e implementación de políticas públicas en el país.