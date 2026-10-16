Billy Ray Cyrus le propone matrimonio a Elizabeth Hurley

CDMX.- Billy Ray Cyrus habría propuesto matrimonio a la actriz y modelo británica Elizabeth Hurley, después de más de un año de relación, según fuentes citadas por Page Six. Los rumores surgieron luego de que Hurley fuera vista luciendo un llamativo anillo de diamantes, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado oficialmente el compromiso.

El cantante de música country, de 65 años, alimentó las especulaciones al publicar en Instagram un mensaje acompañado de un emoji de anillo, en el que describió su actual etapa sentimental como una de las más estables de los últimos años.

La pareja hizo pública su relación en abril de 2025, después de reencontrarse a principios de ese año. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película navideña Christmas in Paradise, estrenada en 2022.

Hurley, de 61 años, ha señalado que comparte numerosas afinidades con Cyrus, especialmente su gusto por la vida campestre. La actriz explicó que la propiedad del músico en Tennessee guarda similitudes con su residencia en Gloucestershire, Inglaterra. Ambos disfrutan de actividades al aire libre, fogatas y momentos musicales.

De confirmarse el compromiso y celebrarse la boda, sería el cuarto matrimonio de Cyrus, quien anteriormente estuvo casado con Cindy Smith, Tish Cyrus y Firerose. El cantante es padre de seis hijos, incluida Miley Cyrus.

Por su parte, Hurley mantuvo una prolongada relación con Hugh Grant, estuvo casada con el empresario Arun Nayar y posteriormente se comprometió con el jugador de críquet Shane Warne, relación que terminó en 2013.