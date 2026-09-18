‘Big’ sorpresa en la Conve

Antonio Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- La Conve, encuentro dedicado a los fanáticos de los cómics, anime y cultura pop en Monterrey, confirmó al actor estadounidense Kevin Sussman como el primero de sus invitados internacionales para la edición que se realizará los días 14 y 15 de noviembre en Cintermex.

Sussman, de 56 años, es conocido principalmente por interpretar a Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics en la serie The Big Bang Theory. El personaje protagoniza ahora el spinoff Stuart No Logra Salvar El Universo (Stuart Fails To Save The Universe), una comedia de ciencia ficción en la que recorre distintos universos junto con otros personajes mientras intenta salvar a la humanidad.

Durante su participación en La Conve, el actor estará disponible para fotografías, autógrafos y convivencias con seguidores de la serie. Los organizadores adelantaron que próximamente darán a conocer más invitados internacionales para esta edición.

Además de The Big Bang Theory, Sussman ha participado en producciones como Lessons in Chemistry y Better Call Saul. En su nueva serie comparte créditos con Lauren Lapkus, John Ross Bowie y Brian Posehn.

La producción se estrenó en HBO Max el 23 de julio y cuenta con nueve episodios. El cierre de temporada está previsto para el 24 de septiembre. Los boletos para La Conve ya se encuentran disponibles.