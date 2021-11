Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-La nieve es un arma de Canadá y Alphonso Davies lo sabe.

«No va a ser fácil para ninguno. Somos canadienses, crecimos con este clima.

«No sé qué decir de los mexicanos, espero que disfruten la nieve y el clima, pero al final quien se acomode mejor, le irá bien», dijo el futbolista Alphonso Davies.

Quizá algunos futbolistas que juegan en Europa no sufran tanto con los 7 grados bajo cero que se pronostican a la hora del partido en el Estadio Commonwealth, pero sí los de la Liga MX.

Canadá ya puso en predicamento al Tri pese a caer 2-1 en la Semifinal de la Copa Oro 2021, así como en el 1-1 en el Estadio Azteca durante este Octagonal. Ahora tiene la ventaja de la localía.

«Este equipo es bueno. De cuando empezábamos y la forma en la que jugábamos antes, creo que John (Herdman, DT) construyó una hermandad en la plantilla. En la cancha estamos conectados como si fuéramos uno mismo, cada quien cumple su rol y pelea», dijo Davies, quien se desempeña como volante por izquierda en el combinado canadiense.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, visitó al equipo en su concentración y le dedicó unas palabras de aliento rumbo al partido contra el Tri.

Davies no minimiza al conjunto mexicano.

«México es un buen equipo, no podemos decir lo contrario sólo porque hayan perdido. Van a llegar con una mentalidad intensa, obviamente perdieron contra Estados Unidos, pero no podemos restarles nada», expresó.