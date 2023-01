Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que en su recorrido de anoche por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el Mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo que el AIFA es un gran aeropuerto y una importante obra.

«Pues resulta que sí aterriza el avión del Presidente Biden en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Por cierto, los del servicio secreto -que se portaron muy bien- nos dieron un recorrido por todo el aeropuerto. Y yo les invito a que vayan, bueno, a todos los mexicanos… la expresión del Presidente Biden: ‘ es un gran aeropuerto’, me dice.

«‘¿Todavía estamos en el aeropuerto?’, le digo sí porque los del servicio secreto dieron todo el recorrido y completamente alumbrado (el aeropuerto). Le dije mire: el Aeropuerto de la Ciudad de México son 600 hectáreas, este son 2 mil 600 hectáreas de instalaciones y está la base aérea y está el aeropuerto. Es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, de los aeropuertos más modernos, bien hechos, de buen gusto. Yo no había ido de noche y me lo hizo ver él, me dice ‘qué importante obra'», comentó López Obrador.

Ayer, Biden venía de una gira por El Paso, Texas, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una petición que le hizo AMLO. Y, en un gesto inusual, el Presidente estadounidense Joe Biden subió a su auto blindado, conocido como «La Bestia», a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal reveló que a bordo de «La Bestia» le explicó a Biden la razón por la cual no se terminó por construir el NAIM en Texcoco.

«También (Biden) me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué, que al final dijo ‘lo que diga el Presidente de México’.

«Entonces, yo le expliqué que ese aeropuerto se hizo porque querían hacer otro en un lago y que habían intereses de por medio y que iba a costar muchísimo y que con el nuevo aeropuerto nos habíamos ahorrado 120 mil millones de pesos, y me dijo ‘pues ahora ya entiendo'», contó.

López Obrador mencionó haber disfrutado de «La Bestia», ya que el Presidente Biden le explicó todas las funciones especiales y los botones del vehículo.

«Él está muy contento de visitar México y fue muy agradable todo el recorrido, hasta me estuvo ahí mostrando cómo es ese vehículo especial. Él mismo me ponía los botones, lo que hace esa silla muy muelle. Y estuvimos platicando muy bien, es una muy buena persona y yo pienso que va a ser muy exitoso el encuentro, la Cumbre en general», agregó.