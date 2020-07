Poco ha importado la pandemia a los amantes de lo ajeno y se siguen incrementando los robos de bicicleta y los asaltos con violencia a los ciclistas en la ciudad, señaló Antonio Pérez, integrante de la Asociación Bicicálidos, quien llamó a la autoridad municipal a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad hacia este sector de la población.

Detalló que la semana pasada tuvieron el registro de 2 robos con violencia y a pesar de que se levantaron las denuncias ante el Ministerio Público, no hay eficiencia en la Fiscalía General del Estado para resolver los casos de bicicletas robadas, por lo que con 1 o 2 casos que se presenten, no descartó que esto se pueda volver a repetir con otro ciclista.

Afirmó que en lo que va del año se tienen registrados 54 robos de bicicletas, de los cuales solamente 4 se han podido recuperar y en su gran mayoría los responsables resultan ser menores de 12 o 13 años quienes llevan sus pinzas, abren el candando y se las llevan. “Creemos que la situación económica a nivel nacional posiblemente esté orillando a que la gente de escasos recursos a cometer estos delitos pero lamentablemente no avanzamos en cuestión de seguridad y se siguen presentando estos robos”.

Indicó que la zona centro y el sur de la ciudad de Aguascalientes son los puntos rojos donde más se presentan este tipo de situaciones en contra de los ciclistas, además de que a últimas fechas como Colectivo han reforzado los grupos de búsqueda y rescate de bicicletas, lo que les ha permitido encontrarlas en muchos casos en Casas de Empeño, en los tianguis e incluso en algunos sitios de venta por internet y recuperarlas.

Por todo lo anterior, reconoció que hay miedo entre los ciclistas a ser asaltados y a que incluso los maten al estar circulando y no respetar las ciclovías, por lo que hizo un atento llamado a la autoridad municipal a que refuercen el tema de la seguridad hacia ellos y que no echen en saco roto la petición de mayor infraestructura ciclista. “Nosotros también estamos aportando a la economía con el traslado de mercancías en este tiempo de la pandemia y no vemos la garantía que por ley la autoridad nos debe de otorgar que es la seguridad, es un atento llamado a que se ponga las pilas el Municipio y no lo echen en saco roto”.

