La final de la Copa América 2024 tuvo de todo: disturbios antes del inicio, un juego de ida y vuelta, una lesión dramática y tiempos extra. Sin embargo, el resultado fue el mismo que la edición pasada, con Argentina levantando la copa para sumar su décimo sexto título de América, convirtiéndose en el equipo que más veces ha levantado el trofeo.

Tras una larga espera por disturbios debido a gente ingresando al Hard Rock Stadium de Miami sin boleto, la final inició con un ritmo espectacular impuesto por Colombia ante una Argentina que no tuvo miedo de proponer el partido. Apenas al minuto de juego, Julián Álvarez estuvo cerca de anotar luego de un remate machucado dentro del área. Colombia respondió al minuto 7 con una volea de Jhon Córdoba que pegó en el poste y salió del arco de Emiliano Martínez. Messi tuvo su primera intervención al minuto 20, pero su remate fue tapado por Julián Álvarez en una jugada desafortunada. La historia del partido cambió por completo al minuto 36 cuando Messi se dobló el tobillo derecho intentando centrar; el astro argentino regresó a la cancha, pero visiblemente disminuido.

En el segundo tiempo, Colombia inició mejor y Santiago Arias estuvo cerca de abrir el marcador rematando cruzado de volea dentro del área, pero la pelota pasó apenas por un lado. Colombia siguió insistiendo, sobre todo con jugadas a balón parado, y al minuto 54 Davinson Sánchez mandó un cabezazo por arriba en lo que parecía el primer gol del encuentro. Las jugadas de gol continuaron llegando y Di María casi anotó de no ser por una gran atajada de Camilo Vargas. Pasada la hora de juego, Argentina se quedó sin Lionel Messi, quien salió del partido al no soportar el dolor en el tobillo derecho; la leyenda argentina se desmoronó en lágrimas en el banco mientras se enfocaba en su tobillo, que estaba impresionantemente hinchado.

Tras la salida de Messi, el partido se volvió ríspido y ningún equipo logró tener opciones claras. Argentina anotó gracias a Nico González, pero fue anulado por un claro fuera de lugar. Los noventa minutos terminaron y la final se tuvo que decidir en tiempo extra. Al minuto 95, Camilo Vargas se volvió héroe al salvar una diagonal de De Paul que Nico González remató; el arquero de Atlas recorrió la portería en una gran atajada.

Comenzando el segundo tiempo extra, Colombia adelantó líneas con varias jugadas peligrosas. Al minuto 109, la más clara fue un remate de Borja que Lisandro Martínez salvó con una barrida precisa. Cuando parecía que todo se definiría en penales, Leandro Paredes recuperó con una enorme barrida el balón y cedió a Lautaro Martínez, quien luego pasó la pelota a Lo Celso, que metió un pase preciso para Lautaro, quien se fue mano a mano contra Camilo y definió con potencia para abrir el marcador.

Por más que Colombia intentó en los últimos minutos, Argentina aguantó bien y con la mínima diferencia se llevó el título, convirtiéndose en bicampeón de América. Este fue el último juego de Ángel Di María con la albiceleste, consagrando a una generación dorada que presume ya cuatro títulos oficiales.