La diputada Bety Montoya presentó su II Informe de Labores Legislativas ante habitantes de Jesús María y San Francisco de los Romo, municipios que integran el IV Distrito local, donde reportó 70 iniciativas presentadas, 19 adhesiones y 10 puntos de acuerdo, con un avance del 55% en la aprobación de sus proyectos durante los trabajos de la LXVI Legislatura.

Al entregar el documento a la gobernadora Tere Jiménez, subrayó su compromiso de mantener una representación cercana y con resultados, en coordinación permanente con el Ejecutivo estatal y las autoridades municipales.

En materia de seguridad y protección a la niñez, destacó la aprobación de reformas que establecen penas más severas por el uso de inteligencia artificial en la comisión de delitos, así como por extorsiones y delitos contra menores.

Adicionalmente, impulsó modificaciones a la Ley de Turismo para exigir en los establecimientos de hospedaje la comprobación del parentesco o la tutoría de menores de edad. De igual forma, resaltó las reformas a la Ley de Seguridad Pública para fortalecer la justicia cívica y la capacitación de las autoridades en protocolos de atención ciudadana.

En el rubro de educación e inclusión, reconoció el respaldo de la gobernadora Tere Jiménez para hacer realidad la Universidad Intercultural para la Igualdad, en la comunidad de La Ribera, San Francisco de los Romo, con becas estudiantiles y un sistema de cuidados comunitarios que incluye estancia infantil, atención a adultos mayores, lavandería y comedor.

Asimismo, promovió iniciativas contra la violencia escolar, la incorporación de docentes de apoyo para alumnos con autismo y la gestión de materiales para infraestructura y tinacos destinados a los sanitarios de planteles educativos.

Como parte de las acciones de formación cívica y social, organizó recorridos escolares para estudiantes, visitas a museos, paseos en tranvía y visitas guiadas al Congreso del Estado, para que la niñez y la juventud conozcan el trabajo legislativo. De igual modo, apadrinó a más de 30 generaciones escolares en la región.

En el ámbito del bienestar social y la economía familiar, destacó la entrega de tinacos a bajo costo para evitar la falta de agua en los hogares, la distribución de estufas ecológicas, el blindaje patrimonial para adultos mayores y la promoción de bolsas de empleo.

Finalmente, refrendó su compromiso de seguir trabajando por San Francisco de los Romo, Jesús María y Aguascalientes.

En el evento estuvieron presentes la presidenta del Poder Judicial del Estado, María José Ocampo, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Emanuelle Sánchez.