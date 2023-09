Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras besar la mano del Presidente Andrés Manuel López Obrador durante un acto público en Tecámac, la Alcaldesa de ese municipio mexiquense, la morenista Mariela Gutiérrez Escalante, afirmó que lo volvería a hacer, pues se trata de una costumbre natural por respeto y agradecimiento.

«Y si me preguntan si lo volvería a hacer, sí, sí lo volvería a hacer, porque el señor Presidente es una persona a quien yo respeto y quiero mucho», justificó la munícipe en un video.

Alegó que el hecho causó revuelo en las redes sociales y calificó de clasistas quienes descalificaron el beso.

«Sólo muestran su clasismo, (el beso en la mano) es una costumbre natural en nuestro País, que se le demuestra a quien se quiere mucho, a quien se le respeta, a quien consideramos una autoridad y para mí eso es nuestro Presidente», añadió.

«Es un acto que hacemos nosotros, los de nuestra generación, que no lo vemos mal y que muchos no deberían verlo así, sin embargo, pues sólo muestran una más de sus facetas clasistas en donde quieren desvirtuar un acto de agradecimiento con un acto de fascismo, de culto a una persona, no no no, no tiene nada que ver con eso».

Gutiérrez participó en la gira del Presidente por Tecámac y en el templete fue la funcionaria más aplaudida por la gente.

Eso llevó a que el Mandatario la llamara al centro del pódium, momento que la Edil aprovechó para besarle la mano al tabasqueño.