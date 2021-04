Aplaude el Instituto de Educación de Aguascalientes el anuncio del Gobierno Federal para vacunar al personal educativo del estado. Su director, Ulises Reyes Esparza, comentó que Aguascalientes cuenta con las condiciones necesarias y toda la disposición del personal educativo para ser vacunados.

El titular del IEA mencionó que están a la espera de recibir la notificación oficial por parte de la autoridad federal y manifestó la disposición de preparar la logística, de informar al magisterio, de destinar sedes y poner todos los recursos necesarios para que se dé la vacunación. “Qué bueno que ya el Gobierno Federal hizo eco de los planteamientos que el gobernador Martín Orozco hizo a la Federación”.

Señaló que en Aguascalientes se tiene un universo de cerca de 35 mil trabajadores de la Educación, entre Básica, Media, Superior, Normales, Conafe, universidades y bachilleratos que va desde docentes hasta intendentes y trabajadores sociales, además de aclarar que para la vacunación también están considerados los maestros y el personal de escuelas privadas, así como los integrantes de los Consejos Participativos de Salud que se instalaron y llevarán el trabajo conjunto con maestros y padres de familia de una especie de filtro en las escuelas donde se revise la temperatura y la sana distancia. “Ellos también deberán ser vacunados. Están conformados el 100% de los comités y hablamos de un total de 1,170 en igual número de escuelas”.

Afirmó que si bien el Operativo de Vacunación comenzará el 28 de abril, es decir, un día antes de concluir el periodo vacacional en Aguascalientes, mientras que el regreso a las actividades escolares es el 3 de mayo y la vacunación seguirá hasta el día 4, “no creo que haya problema para la vacunación de la totalidad del personal educativo, pero si no, estamos en la disposición de sentarnos con la Federación y que nos apoyen con otros días más. Ellos conocen el calendario. Estamos previendo que con las dosis que lleguen alcancen en esas fechas y si no, vacunar al personal faltante en otras etapas”.

Respecto al regreso a las clases de manera presencial, Reyes Esparza enfatizó que aún no hay una definición y será hasta que haya semáforo en verde y cuando existan las condiciones en todas las escuelas, además de que el retorno de los alumnos no será total sino gradual, escalonado, paulatino y muy analizado con la comunidad escolar.