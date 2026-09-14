Benditos en los Emmy

CDMX. – Con su primera temporada, La Maldición de Widow’s Bay arrasó en la edición 78 de los Premios Emmy al llevarse 14 galardones, entre ellos Mejor Serie de Comedia, superando el récord de The Studio, con 13.

La producción dejó atrás a Hacks, favorita con 24 nominaciones para su quinta y última temporada, aunque Jean Smart hizo historia al ganar su quinto Emmy a Mejor Actriz en una Comedia por su interpretación de Deborah Vance.

Gracias a La Maldición…, Matthew Rhys logró una rara hazaña: convertirse en el primer hombre en ganar los premios de Mejor Actor en una Serie de Comedia y en Miniserie o Película Antológica, por La Bestia en Mí. Kate O’Flynn, Stephen Root y Betty Gilpin también fueron reconocidos.

En Drama, The Pitt obtuvo el premio principal, mientras Noah Wyle y Ernest Harden Jr. triunfaron como Mejor Actor y Actor Invitado, respectivamente.

Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su labor para visibilizar la enfermedad de Parkinson mediante su fundación. “Comprendí que aceptar el Parkinson no significaba rendirme”, expresó.

The Late Show With Stephen Colbert, que llegó a su fin en mayo, ganó el Emmy a Mejor Serie de Variedades. Colbert agradeció a los invitados que pasaron por su programa durante 21 años y dedicó palabras especiales a su esposa, Evie McGee.

La gala fue conducida por Mariska Hargitay y contó con un homenaje a la cantante de country Dolly Parton, fallecida recientemente por cáncer a los 80 años.